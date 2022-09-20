В Херсонской области отказались признавать все указы Зеленского
Указы президента Украины Владимира Зеленского не имеют юридической силы на территории Херсонской области. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Зеленский никакого отношения к Херсонской области не имеет. Юрисдикция Зеленского и прочих его прихвостней на Херсонскую область не распространяется. Все их заявления в отношении Херсонской области — это не юрисдикция укронацистов, и они не будут здесь устраивать свои правила", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Ранее Лайф писал, что на Украине объявили о создании 15 военных администраций в городах и посёлках Херсонской области, территория которой находится под полным контролем ВС России с марта. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.
ТАСС / Сергей Бобылев