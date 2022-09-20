В Херсонской области отказались признавать все указы Зеленского

"Зеленский никакого отношения к Херсонской области не имеет. Юрисдикция Зеленского и прочих его прихвостней на Херсонскую область не распространяется. Все их заявления в отношении Херсонской области — это не юрисдикция укронацистов, и они не будут здесь устраивать свои правила", — сказал он в беседе с РИА "Новости".