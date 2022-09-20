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20 сентября, 03:36

В позиции США и Европы по отношению к России усмотрели высокомерие

Китайский профессор Гао Чжикай обвинил США и ЕС в высокомерии по отношению к России

Отношения между Россией и Китаем характеризуются равным партнёрством и братством. Об этом заявил профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и глобализации Гао Чжикай. В беседе с агентством РИА "Новости" он отметил, что эта позиция очень отличается от высокомерной позиции США и Евросоюза по отношению к Москве.

"Только посмотрите на то, как они накладывают санкции: их высокомерие и позиционирование себя как творящих милостыню сразу бросаются в глаза", — сказал китайский политолог.

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Гао Чжикай подчеркнул: вне зависимости от ситуации в мире, от перемен соотношения ВВП России и Китая уважение Пекина к Москве останется прежним.

Напомним, в Самарканде в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества Владимир Путин провёл встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент России высоко оценил позицию Китая в украинском вопросе, назвав её сбалансированной.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Дмитрий Алексиевич

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