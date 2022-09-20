В позиции США и Европы по отношению к России усмотрели высокомерие

Отношения между Россией и Китаем характеризуются равным партнёрством и братством. Об этом заявил профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и глобализации Гао Чжикай. В беседе с агентством РИА "Новости" он отметил, что эта позиция очень отличается от высокомерной позиции США и Евросоюза по отношению к Москве.

"Только посмотрите на то, как они накладывают санкции: их высокомерие и позиционирование себя как творящих милостыню сразу бросаются в глаза", — сказал китайский политолог.

Гао Чжикай подчеркнул: вне зависимости от ситуации в мире, от перемен соотношения ВВП России и Китая уважение Пекина к Москве останется прежним.