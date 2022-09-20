Украинских военных обвинили в похищении людей в Купянске
В Харьковской области заявили, что ВСУ ищут в Купянске сотрудничавших с Россией граждан
Украинские военные ищут среди жителей города Купянска в Харьковской области якобы сотрудничавших с Россией граждан и увозят их в неизвестном направлении. Такое сообщение распространила пресс-служба администрации региона. Там заявили, что беженцы из Купянска рассказывают страшные вещи, которые происходят в городе после прихода ВСУ.
"ВСУ активно ведёт работу по вычислению "коллаборантов". Отыскивают и увозят в неизвестном направлении", — утверждают в харьковской администрации, передаёт РИА "Новости".
Ранее в пресс-службе администрации региона заявили, что союзные войска продолжают сохранять контроль над восточной частью Купянска, который отделён от западной части города рекой Оскол. Бойцы удерживают позиции, несмотря на продолжающиеся обстрелы населённого пункта со стороны ВСУ.
Лайф также писал, что украинские силовики задержали и увезли в неизвестном направлении семерых студентов из Шри-Ланки, которые учились в медицинском колледже Купянска. Как заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, иностранцев могут использовать для создания фейков и провокационных кейсов наподобие Бучи и Изюма.
ТАСС / AP / Frank Augstein