Украинских военных обвинили в похищении людей в Купянске

Украинские военные ищут среди жителей города Купянска в Харьковской области якобы сотрудничавших с Россией граждан и увозят их в неизвестном направлении. Такое сообщение распространила пресс-служба администрации региона. Там заявили, что беженцы из Купянска рассказывают страшные вещи, которые происходят в городе после прихода ВСУ.

"ВСУ активно ведёт работу по вычислению "коллаборантов". Отыскивают и увозят в неизвестном направлении", — утверждают в харьковской администрации, передаёт РИА "Новости".

Ранее в пресс-службе администрации региона заявили, что союзные войска продолжают сохранять контроль над восточной частью Купянска, который отделён от западной части города рекой Оскол. Бойцы удерживают позиции, несмотря на продолжающиеся обстрелы населённого пункта со стороны ВСУ.