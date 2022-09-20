Украинские военные расстреливали собственных сослуживцев под воздействием алкоголя и наркотиков. Об этом рассказал бывший украинский военнослужащий, старший лейтенант Валерий Гнатенко.

"Видел, когда своих расстреливают. За просто так. Потому что "обдолбятся" или "оббухаются", и начинается — для забавы", — сказал экс-военный в беседе с РИА "Новости".

Гнатенко утверждает, что отношение руководства к подчинённым является "скотским". В итоге, не желая исполнять нелепые приказы и воевать с дружеским народом, старлей покинул территорию Украины и выехал в Россию. Как сказал бывший военнослужащий, "здесь народ хороший, люди по-человечески приютили".