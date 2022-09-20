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Опубликовано 20 сентября 2022, 02:45
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Украинский экс-офицер припомнил пьяные расстрелы "для забавы"

Экс-офицер Гнатенко: Пьяные украинские бойцы расстреливали своих сослуживцев

Украинские военные расстреливали собственных сослуживцев под воздействием алкоголя и наркотиков. Об этом рассказал бывший украинский военнослужащий, старший лейтенант Валерий Гнатенко.

"Видел, когда своих расстреливают. За просто так. Потому что "обдолбятся" или "оббухаются", и начинается — для забавы", сказал экс-военный в беседе с РИА "Новости".

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Гнатенко утверждает, что отношение руководства к подчинённым является "скотским". В итоге, не желая исполнять нелепые приказы и воевать с дружеским народом, старлей покинул территорию Украины и выехал в Россию. Как сказал бывший военнослужащий, "здесь народ хороший, люди по-человечески приютили".

Ранее, напомним, председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков, ссылаясь на показания одного из боевиков, рассказал, что в украинском националистическом полку "Азов" практиковалось людоедство.

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ТАСС / АР / Kostiantyn Liberov

Юлия Коновалова
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