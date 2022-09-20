ЕС озвучил условие создания миссии по помощи Украине

Решение Евросоюза о создании миссии по оказанию военной помощи Украине запланировано на октябрь, об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Я надеюсь, что следующий Совет министров иностранных дел в октябре сможет принять решение", — приводит слова политика РИА "Новости".

Как считает Боррель, это будет "очень быстро" по европейским стандартам. Глава европейской дипломатии подчеркнул, что миссия должна быть в первую очередь согласована с украинцами.