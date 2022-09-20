Виноваты ли синоптики: Вильфанд после смерча оценил работу курских коллег

Синоптики Курской области действовали грамотно и заблаговременно предупредили местных жителей об ухудшении погоды. При этом, как заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, место возникновения смерча предсказать невозможно.

"Через Курскую область вчера проходила система атмосферных фронтов, и вечером очевидцами был отмечен смерч в одном из районов области… Локализацию смерча никто не предсказывает. Его перемещение можно предсказать примерно за 19 минут, но это когда он уже возник", — приводит слова метеоролога РИА "Новости".

Действия курских синоптиков специалист назвал "очень грамотными": они, по его словам, заранее выпустили предупреждение об ожидаемом усилении ветра с порывами до 22 метров в секунду. Как полагает Вильфанд, такое предупреждение минимизировало последствия, насколько это было возможно.