Виноваты ли синоптики: Вильфанд после смерча оценил работу курских коллег
Вильфанд заявил, что смерч в Курской области предсказать было невозможно
Синоптики Курской области действовали грамотно и заблаговременно предупредили местных жителей об ухудшении погоды. При этом, как заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, место возникновения смерча предсказать невозможно.
"Через Курскую область вчера проходила система атмосферных фронтов, и вечером очевидцами был отмечен смерч в одном из районов области… Локализацию смерча никто не предсказывает. Его перемещение можно предсказать примерно за 19 минут, но это когда он уже возник", — приводит слова метеоролога РИА "Новости".
Действия курских синоптиков специалист назвал "очень грамотными": они, по его словам, заранее выпустили предупреждение об ожидаемом усилении ветра с порывами до 22 метров в секунду. Как полагает Вильфанд, такое предупреждение минимизировало последствия, насколько это было возможно.
"Смерчеобразные явления наблюдались людьми, мы просто фиксировали, но эти данные подтверждаются видеофиксацией. А по данным Росгидромета, максимальная скорость порывов ветра в этой области составляла всего 15–17 метров в секунду. Явления смерчеопасные имеют масштаб от силы нескольких сот метров. Смерч возникает, а рядом, через километр, ничего нет... Масштабы очень маленькие, поэтому сеть не может их наблюдать", — поделился техническими деталями синоптик.
Вечером 18 сентября на Курскую область обрушилась гроза, ливень и шквалистый ветер. В результате непогоды 87 населённых пунктов остались без света. Повреждены кровли свыше 260 жилых домов и социально значимых объектов региона. Сообщалось, что в Курске студент погиб в общежитии автотехнического колледжа из-за ураганного ветра. В комнате выбило стекло, осколки ранили учащегося. У здания также полностью сорвало крышу. Позднее стало известно, что ещё один человек стал жертвой стихии, его тело нашли под упавшим деревом.
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