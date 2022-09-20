Прибавка к пенсии с 80 лет положена не всем: Кандидат наук разъяснил нюансы

Для того, чтобы по достижении 80 лет получать прибавку к пенсии, не надо писать никаких заявлений, эти выплаты производятся по умолчанию. Однако есть нюанс: она положена не всем, а только тем, кто получает страховую пенсию по старости, сообщил кандидат политических наук, эксперт по государственному и муниципального управления Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфёнов.

В беседе с агентством "Прайм" он пояснил, что речь идёт именно о выплате, которая назначается после достижения пенсионного возраста. Она должна компенсировать зарплату, которую пенсионер получал на работе.

"Фиксированная выплата по достижении гражданином 80-летнего возраста положена лишь тем, кто получает страховую пенсию по старости. Она назначается безо всяких заявлений", — сказал Парфёнов.

Есть виды страховой пенсии, которые установлены по иным основаниям – например, по инвалидности или по потере кормильца. Доплаты в этом случае не будет, ведь получатели, независимо от возраста, уже имеют увеличенную выплату. Если же пенсия по старости с учетом надбавки выше, чем по потере кормильца, можно выбрать более выгодный вариант — для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд, посоветовал эскперт.