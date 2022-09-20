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20 сентября, 00:26

Крестьян Колумбии захотели отвадить от выращивания коки

Caracol: Президент Колумбии Петро призвал крестьян отказаться от выращивания коки

В Колумбии планируется сократить площади посевов коки — взамен власти призовут крестьян выращивать другие сельскохозяйственные культуры. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро.

"Колумбия намерена сократить посевы коки, однако опираясь не на военные действия, а на создание условий для того, чтобы крестьяне находили рентабельные альтернативы коке", приводит слова Петро сайт радиостанции Caracol.

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Такое заявление глава государства сделал в ходе разговора с американским сенатором Кристофером Эндрю Кунсом. Петро поставил вопрос об укреплении взаимодействия со Штатами в вопросах защиты Амазонии и проведения комплексной аграрной реформы.

Как сообщалось ранее, инаугурация Густаво Петро, нового президента Колумбии, прошла со скандалом. Глава государства посвятил свой первый указ не вопросам экономики или общественной проблеме, а сабле Боливара. Дело в том, что его предшественник запретил давать Петро этот артефакт для инаугурации.

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ТАСС / АР / Fernando Vergara

Юлия Коновалова

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