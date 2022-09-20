Крестьян Колумбии захотели отвадить от выращивания коки

В Колумбии планируется сократить площади посевов коки — взамен власти призовут крестьян выращивать другие сельскохозяйственные культуры. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро.

"Колумбия намерена сократить посевы коки, однако опираясь не на военные действия, а на создание условий для того, чтобы крестьяне находили рентабельные альтернативы коке", — приводит слова Петро сайт радиостанции Caracol.

Такое заявление глава государства сделал в ходе разговора с американским сенатором Кристофером Эндрю Кунсом. Петро поставил вопрос об укреплении взаимодействия со Штатами в вопросах защиты Амазонии и проведения комплексной аграрной реформы.