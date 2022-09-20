Германия вынуждена остановить одну из своих АЭС

Атомную электростанцию Isar II в Баварии придётся остановить примерно на неделю, чтобы устранить протечку внутреннего клапана АЭС. При этом безопасность не была нарушена, сообщает агентство DPA, ссылаясь на данные Федерального министерства окружающей среды Германии. По информации немецкого издания, оператор АЭС уже проинформировал об утечке орган ядерного надзора Баварии.

Согласно данным из заявления министерства, безопасность не была нарушена. А реактор должен быть отремонтирован для того, чтобы быть доступным для работы и после окончания этого года. В этой связи министерство теперь будет изучать, можно ли продолжать использовать Isar II в качестве резерва для производства энергии в Германии до середины апреля, как ранее планировал министр экономики страны Роберт Хабек. Как уточнил оператор АЭС, ремонт не потребуется, если электростанция прекратит работу после 31 декабря 2022 года в соответствии с решением о постепенном отказе от атомной энергии, принятым в Германии в 2011-м.