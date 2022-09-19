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18 сентября, 22:09

"Братцы, что же творится!": Видео удара урагана с торнадо по Курской области

Жители Курской области во время урагана увидели торнадо

В Курской области в десятках населённых пунктов серьёзный ущерб нанесла разгулявшаяся стихия. Гроза, ураганный ветер и даже торнадо разрушили заборы, вырвали деревья с корнем, снесли крыши зданий. Судя по комментариям жителей, наряду с областным центром сильно пострадал Льговский район. Как пишут очевидцы, десятки домов без крыш. Особую опасность представляют сорванные линии электропередачи, лежащие в мокрой траве.

Последствия урагана в Курской области. Видео © VK / Типичный Курск

"Провода лежат везде по улице Будённого, будьте осторожны! Высоковольтную опору шторм вынес на луг. О пострадавших людях пока не известно", — пишут жители Льговска в паблике VK "Типичный Курск".

  • Последствия урагана. Льговский район, Курская область. Фото © VK / Типичный Курск
    Последствия урагана. Льговский район, Курская область. Фото © VK / Типичный Курск
  • Последствия урагана. Льговский район, Курская область. Фото © VK / Типичный Курск
    Последствия урагана. Льговский район, Курская область. Фото © VK / Типичный Курск
  • Последствия урагана. Льговский район, Курская область. Фото © VK / Типичный Курск
    Последствия урагана. Льговский район, Курская область. Фото © VK / Типичный Курск
  • Последствия урагана. Льговский район, Курская область. Фото © VK / Типичный Курск
    Последствия урагана. Льговский район, Курская область. Фото © VK / Типичный Курск
  • Последствия урагана. Льговский район, Курская область. Фото © VK / Типичный Курск
    Последствия урагана. Льговский район, Курская область. Фото © VK / Типичный Курск
  • Последствия урагана. Курская область. Фото © VK / Типичный Курск
    Последствия урагана. Курская область. Фото © VK / Типичный Курск
  • Последствия урагана. Курская область. Фото © VK / Типичный Курск
    Последствия урагана. Курская область. Фото © VK / Типичный Курск

Последствия урагана. Льговский район, Курская область. Фото © VK / Типичный Курск

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В посёлке Коренево и селе Ольговка Кореневского района после урагана снесены заборы, деревья вырваны с корнем, ураган также повредил жилые дома.

  • Последствия урагана. Кореневский район, Курская область. Фото © VK / Типичный Курск
    Последствия урагана. Кореневский район, Курская область. Фото © VK / Типичный Курск
  • Последствия урагана. Кореневский район, Курская область. Фото © VK / Типичный Курск
    Последствия урагана. Кореневский район, Курская область. Фото © VK / Типичный Курск
  • Последствия урагана. Кореневский район, Курская область. Фото © VK / Типичный Курск
    Последствия урагана. Кореневский район, Курская область. Фото © VK / Типичный Курск

Последствия урагана. Кореневский район, Курская область. Фото © VK / Типичный Курск

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В Глушковском районе из-за грозы и шквалистого ветра оборваны линии электропередачи, с некоторых домов сорвало кровлю, повалены деревья. Жители столицы региона обмениваются информацией о состоянии разных районов, но, судя по всему, картина в основном одинаковая, люди не рискуют выйти на улицу даже в магазин.

"Братцы, что же это творится, Курск уходит под воду, по улицам реки льются", "Кулакова, 9, хотела вынести мусор, передумала, вернулась домой", "Благо с лета надувной матрас остался, сейчас накачаю и поплыву", — пишут куряне.

Вся комната в крови: В Курске студента убило вырванной ветром оконной рамой

Вся комната в крови: В Курске студента убило вырванной ветром оконной рамой

Ранее Лайф писал, что в Курске выросло до двух число жертв удара стихии. Администрация сообщала, что ураган привёл к массовому отключению света. Без электричества осталось 87 населённых пунктов.

Обложка ©

VK / Типичный Курск

Арина Родионова

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