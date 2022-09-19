"Братцы, что же творится!": Видео удара урагана с торнадо по Курской области

В Курской области в десятках населённых пунктов серьёзный ущерб нанесла разгулявшаяся стихия. Гроза, ураганный ветер и даже торнадо разрушили заборы, вырвали деревья с корнем, снесли крыши зданий. Судя по комментариям жителей, наряду с областным центром сильно пострадал Льговский район. Как пишут очевидцы, десятки домов без крыш. Особую опасность представляют сорванные линии электропередачи, лежащие в мокрой траве.

Последствия урагана в Курской области. Видео © VK / Типичный Курск

"Провода лежат везде по улице Будённого, будьте осторожны! Высоковольтную опору шторм вынес на луг. О пострадавших людях пока не известно", — пишут жители Льговска в паблике VK "Типичный Курск".















В посёлке Коренево и селе Ольговка Кореневского района после урагана снесены заборы, деревья вырваны с корнем, ураган также повредил жилые дома.







В Глушковском районе из-за грозы и шквалистого ветра оборваны линии электропередачи, с некоторых домов сорвало кровлю, повалены деревья. Жители столицы региона обмениваются информацией о состоянии разных районов, но, судя по всему, картина в основном одинаковая, люди не рискуют выйти на улицу даже в магазин.