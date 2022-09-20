Хранение долларов и евро оказалось для россиян рискованным делом

Владение иностранной валютой становится всё более опасным для россиян: наличная валюта недружественных стран не только не приносит дохода, но может быть убыточна, например за её хранение на счетах нужно платить. Об этом в беседе с агентством "Прайм" заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие инвестиции" Олег Сыроваткин.

Валютные счета, помимо прочего, могут оказаться также замороженными из-за санкций, предупредил он. Сыроваткин в этой связи напомнил, что указ президента России Владимира Путина от 8 августа 2022 года даёт право подпавшим под ограничения кредитным организациям временно приостановить выполнение своих обязательств перед клиентами в иностранной валюте.

Действия властей сегодня направлены на дедолларизацию и девалютизацию экономики и финансовой системы страны. Таким образом, владение валютами недружественных стран становится менее выгодным и более рискованным, полагает специалист.