Что разгонит доллар до 100 рублей: Аналитик назвал четыре фактора

При стечении нескольких обстоятельств курс доллара может вновь подпрыгнуть до 100 рублей. Эти факторы перечислил начальник отдела глобальных исследований центра "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. Он считает, что подобным образом могут сказаться глобальная рецессия, очередные "адские санкции", резкое сокращение платёжного профицита или геополитическое обострение.

При этом в интервью "Прайму" Шульгин подчеркнул, что пока не известно, каким будет в России новое бюджетное правило. Минфин готов возобновить валютные вливания на рынок.

"Исходя из цены на нефть марки Urals на уровне около 80 долларов за баррель и добычи десяти – десяти с половиной миллионов баррелей в сутки, валютные интервенции могут составить от трёх до трёх с половиной миллиардов долларов ежемесячно. По оценкам [центра] "Открытие Research", запуск интервенций может привести к ослаблению рубля на семь – десять процентов относительно устоявшихся уровней", — сказал аналитик.

Он полагает, что рецессия в мировой экономике может вызвать драматическое ослабление курса рубля. А вот чтобы по нему так сильно ударил очередной пакет санкций, они должны быть действительно эффективными.