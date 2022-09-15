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15 сентября, 09:03

Боррель признал, что часть Евросоюза хочет прекратить поддержку Украины

Некоторые представители европейского общества выступают за то, чтобы наконец прекратить поддерживать Украину и оказывать ей помощь, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Искушение отказаться (от поддержки Незалежной. — Прим. Лайфа) есть у части европейского общества, они хотят прекратить войну, потому что не удаётся выдержать последствия, цены", — сказал он в беседе с испанской газетой El Mundo.

По словам политика, по одному такому случаю есть среди членов и кандидатов на вступление в ЕС. При этом Боррель признал, что Россия даже и не думает сдаваться, уверенно шагая вперёд. Кроме того, он заявил, что однозначно никто не собирается доходить до ситуации, когда в домах "пропадёт отопление".

"Я не хочу войны, но ясно, что её выиграют на поле боя, дипломатия застряла", — добавил Боррель.

Боррель заявил, что завершение украинского конфликта является главной целью Евросоюза

Боррель заявил, что завершение украинского конфликта является главной целью Евросоюза

А ранее еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что из-за оказания военной помощи Украине запасы оружия в странах Европейского союза оказались истощены. Он призвал объединить военные заказы государств и сократить расходы на оборонную промышленность.

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ТАСС / AP / Virginia Mayo

Николь Вербер

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