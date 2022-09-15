Российский пилот Шварцман дебютирует в "Формуле-1" на Гран-при США

Российский тест-пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Роберт Шварцман дебютирует в "королевских гонках" в свободной практике на Гран-при США. Об этом сообщает пресс-служба итальянской "конюшни".

Гран-при США состоится на "Трассе Америк" в Остине 21–23 октября. Шварцман выйдет на трассу в первой сессии свободных заездов.

В декабре 2021 года Шварцман стал тест-пилотом "Феррари". По правилам в ходе свободных заездов 22-летний россиянин должен по разу заменить гонщиков команды — монегаска Шарля Леклера и испанца Карлоса Сайнса.