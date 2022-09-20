Эрдоган отметил стремление России к скорейшему завершению кризиса на Украине

Президент России Владимир Путин стремится скорее закончить кризис на Украине, об этом заявил его турецкий коллега Тайип Эрдоган. Киев, по мнению президента Турции, должен быть в одном понимании с Москвой.

В интервью телеканалу PBS, на которое ссылается газета Yeni Şafak, Эрдоган напомнил, что в Узбекистане у него состоялась встреча с Путиным. По словам турецкого лидера, он понял о действительном стремлении "как можно скорее закончить это дело".

Украине, по словам турецкого лидера, следует "быть в одном понимании с Россией", и в этом смысле должна быть полная решимость "остановить эту войну". Эрдоган отметил также, что не теряет надежды на то, чтобы устроить встречу президентов России и Украины в Турции.