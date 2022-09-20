Эрдоган отметил стремление России к скорейшему завершению кризиса на Украине
Эрдоган: РФ стремится закончить украинский кризис как можно скорее
Президент России Владимир Путин стремится скорее закончить кризис на Украине, об этом заявил его турецкий коллега Тайип Эрдоган. Киев, по мнению президента Турции, должен быть в одном понимании с Москвой.
В интервью телеканалу PBS, на которое ссылается газета Yeni Şafak, Эрдоган напомнил, что в Узбекистане у него состоялась встреча с Путиным. По словам турецкого лидера, он понял о действительном стремлении "как можно скорее закончить это дело".
Украине, по словам турецкого лидера, следует "быть в одном понимании с Россией", и в этом смысле должна быть полная решимость "остановить эту войну". Эрдоган отметил также, что не теряет надежды на то, чтобы устроить встречу президентов России и Украины в Турции.
О том, что президент Турции считает своей целью организовать переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского, он заявлял и ранее. В частности, соответствующее заявление Эрдоган делал в ходе обращения к нации 22 августа.
ТАСС / Александр Демьянчук