Странные гудки известят абонента о попадании в чёрный список

Руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков в беседе с агентством "Прайм" рассказал о признаках занесения контакта в чёрный список.

Попытки дозвониться на заблокировавший номер закончатся "аномальными гудками" или оповещением, что "абонент занят или находится вне зоны действия сети". Также сообщения от абонента из чёрного списка не будут доставлены. Новиков советует проверить блокировку номера, позвонив с другого телефона.

Мессенджеры WhatsApp, Telegram и Viber тоже позволяют блокировать номера, однако по-разному реагируют на попытки внесённого в чёрный список связаться с абонентом. По словам специалиста, при добавлении номера в чёрный список профиль заблокировавшего абонента станет недоступен.