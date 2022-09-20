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Опубликовано 20 сентября 2022, 03:56

Рогов: Жители Запорожья стали активнее информировать о расположении ВСУ

Жители Запорожской области стали активнее информировать власти о действиях и расположении частей ВСУ. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

В Запорожье стали выдворять неблагонадёжных граждан с освобождённых территорий
В Запорожье стали выдворять неблагонадёжных граждан с освобождённых территорий

"Спасибо местным жителям, они резко активизировали нам сейчас подачу информации о том, где скопление боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского, скопление техники на линии боевого соприкосновения на территории Запорожской области, поэтому сейчас достаточно точные попадания стали происходить", сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Рогова, существует специальный бот, через который жители пишут о ВСУ, а также присылают фото.

Ранее росгвардейцы задержали свыше 50 пособников ВСУ и СБУ в Запорожской и Херсонской областях. Вместе с тем сотрудники ведомства обнаружили два тайника с оружием и припасами.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Юлия Коновалова
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