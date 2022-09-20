Актёр сериалов "Глухарь" и "Склифосовский" Владимир Шинов умер в 54 года

На 55-м году жизни скончался актёр Владимир Шинов, известный по сериалам "Глухарь" и "Склифосовский". Об этом в одной из социальных сетей написал его коллега Денис Матросов, но причину смерти не раскрыл.

"Не стало Вовки, однокурсника Владимира Шинова. Светлая тебе память! Вовка, тебе выпало тяжёлое испытание, но ты держался. Ты очень не хотел нас огорчать. Лети к Богу!" — написал Матросов.

Владимир Шинов успел сняться в 46 проектах, среди которых фильмы "Джуна", "Холодные берега" и "Тихий Дон", а также сериалы "Глухарь", "Мент в законе" и "Склифосовский".