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20 сентября, 08:21

Сердючка, гудбай: Андрей Данилко отказался от образа проводницы Верки на концерте в Риге

Украинский певец, композитор и актёр Андрей Данилко удивил поклонников, поначалу отказавшись выступать в образе проводницы Верки Сердючки, который и принёс ему известность. Судя по записям, появившимся в соцсетях, на концертах в Риге и Вильнюсе музыкант выходил на сцену в чёрном спорткостюме. Из него Данилко не вылазит все последние месяцы. Голову вместо звезды венчала кепка, а на лицо Андрей надел гигиеническую маску, тоже чёрного цвета. В тотал-блэк была одета и вся команда артиста.

В какой-то момент Данилко всё же сменил спортивное одеяние на привычный всем костюм Сердючки, а потом снял звезду с головы и предложил зрителям загадать желание. Фанаты не могли не отметить изменения во внешности певца: Андрей сбросил около 14 кг, частично отказавшись от алкоголя и перейдя на здоровое питание.

Как русофобка Верка Сердючка до последнего выступала в России за миллионные гонорары

Как русофобка Верка Сердючка до последнего выступала в России за миллионные гонорары

Ранее Данилко пережил нервный срыв, оказавшись за бортом российского шоубиза. Проблемы с общим состоянием начались после того, как в 2007-м Верка Сердючка исполнила песню "Лаша тумбай". Тогда многие фанаты услышали "Раша, гудбай" и ополчились на звезду.

Андрей Данилко — народный артист Украины. Актёр, сценарист, композитор и шоумен стал невероятно популярен в 90-е годы в эпатажном образе Верки Сердючки. Песни "Тук, тук, тук", "Ха-ра-шо!", "Я не поняла" и другие мгновенно становились хитами, удостаивались наград и премий. О жизни Данилко и творческом пути читайте на сайте uznayvse.ru.

Обложка ©

ТАСС / Юрий Самолыго

Марта Белова

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