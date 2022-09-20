Сердючка, гудбай: Андрей Данилко отказался от образа проводницы Верки на концерте в Риге

Украинский певец, композитор и актёр Андрей Данилко удивил поклонников, поначалу отказавшись выступать в образе проводницы Верки Сердючки, который и принёс ему известность. Судя по записям, появившимся в соцсетях, на концертах в Риге и Вильнюсе музыкант выходил на сцену в чёрном спорткостюме. Из него Данилко не вылазит все последние месяцы. Голову вместо звезды венчала кепка, а на лицо Андрей надел гигиеническую маску, тоже чёрного цвета. В тотал-блэк была одета и вся команда артиста.

В какой-то момент Данилко всё же сменил спортивное одеяние на привычный всем костюм Сердючки, а потом снял звезду с головы и предложил зрителям загадать желание. Фанаты не могли не отметить изменения во внешности певца: Андрей сбросил около 14 кг, частично отказавшись от алкоголя и перейдя на здоровое питание.

Ранее Данилко пережил нервный срыв, оказавшись за бортом российского шоубиза. Проблемы с общим состоянием начались после того, как в 2007-м Верка Сердючка исполнила песню "Лаша тумбай". Тогда многие фанаты услышали "Раша, гудбай" и ополчились на звезду.