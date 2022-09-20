Киркоров отказался обсуждать Пугачёву с журналистами
Киркоров ушёл за кулисы после вопроса о Пугачёвой, просившей признать её иноагентом
Певец Филипп Киркоров решил не комментировать нашумевший пост в соцсетях российской эстрадной исполнительницы Аллы Пугачёвой, в котором Примадонна попросила добавить себя в список иноагентов. Как пишет МК, артист появился на премьере очередного российского фильма.
Однако Киркоров, только услышав от журналистов имя экс-супруги, молча ушёл за кулисы. На премьере фильма также были певец Гарик Сукачёв и его дочь Дарья. Рокер не знал об обращении Пугачёвой к Минюсту. Теперь же, услышав эту новость, оказался удивлён, но при этом поддержал Примадонну.
"Ну что я могу сказать: хорошая жена! Солидарна. Молодец!" — сказал Сукачёв.
Алла Пугачёва опубликовала обращение к Минюсту вскоре после того, как ведомство включило в список физлиц-иноагентов её супруга Максима Галкина*. Сам телеведущий назвал повод для внесения в список надуманным и заявил, что действительно когда-то получал деньги с Украины, однако было это около десяти лет назад. В свою очередь депутат Госдумы Пётр Толстой заявил, что Пугачёва утратила связь с реальностью.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.
ТАСС / Вадим Тараканов