Киркоров отказался обсуждать Пугачёву с журналистами

Певец Филипп Киркоров решил не комментировать нашумевший пост в соцсетях российской эстрадной исполнительницы Аллы Пугачёвой , в котором Примадонна попросила добавить себя в список иноагентов. Как пишет МК, артист появился на премьере очередного российского фильма.

Однако Киркоров, только услышав от журналистов имя экс-супруги, молча ушёл за кулисы. На премьере фильма также были певец Гарик Сукачёв и его дочь Дарья. Рокер не знал об обращении Пугачёвой к Минюсту. Теперь же, услышав эту новость, оказался удивлён, но при этом поддержал Примадонну.