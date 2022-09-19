Пугачёвский бунт расколол шоубиз: Реакция звёзд на желание Примадонны быть иноагентом

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачёва спит и видит, как вслед за супругом — юмористом Максимом Галкиным* — окажется в списке иноагентов. Накануне Примадонна попросила Минюст РФ добавить её в этот реестр, разместив обращение в соцсетях. На призыв Аллы Борисовны в ведомстве пока не отреагировали, зато комментарии фанатов и коллег по сцене не заставили себя ждать. Пока одни скромно оставляют лайки, другие напоминают, что Пугачёва добилась всего благодаря родной стране.

Кто осудил Аллу Пугачёву за поддержку мужа Максима Галкина?

В частности, возмущение высказал рэпер Тимати (Тимур Юнусов): музыкант высмеял народную артистку СССР за то, что та "льёт помои на "любимую" страну". "Быть излюбленной властью и всю жизнь получать госнаграды, практически собрать "полного кавалера ордена" и споткнуться на неполучении последней степени. Здесь скорее правда, о которой не знает читатель. Зато читатель хорошо помнит, что "иноагент" пол своей жизни проработал на федеральном канале и именно по этой причине его узнала вся "любимая страна". Желаю вам удачи", — заметил Тимати под постом Пугачёвой.

Солидарен с Юнусовым музыкальный критик Сергей Соседов: Примадонна переоценивает себя и своё влияние и по непонятным причинам мнит себя чуть ли не пупом земли. "Ты была когда-то певицей, сейчас ты никто! Вообще, странно, что кто-то интересуется её мнениями. Какие у неё вообще могут быть мнения? Она что, военный эксперт, простите? Она что, знает о дислокации наших войск? Она что, понимает в стратегии и тактике военного дела, простите? Она вообще кто и как? Она забыла вообще, кто она?" — возмутился Соседов в беседе с 5-tv.ru.

Актриса Мария Шукшина заявила, что такие "выступления" Пугачёва позволяет себе, поскольку уверена в собственной безнаказанности. "С чего А. Пугачёва решила, что наши солдаты, защищающие русских людей в Донбассе и свою страну, менее умные, чем она, и не понимают, за что проливают кровь? Именно они сражаются за Родину, за её процветание и свободу", — написала артистка.

Кто лайкнул пост Аллы Пугачёвой в поддержку Максима Галкина?

Между тем пост Пугачёвой в поддержку Галкина набрал свыше 650 тысяч лайков. Солидарны с Примадонной актриса и телеведущая Юлия Высоцкая, ведущий "Орла и решки" Андрей Бедняков, певицы Вера Брежнева и Светлана Лобода, продюсер Александр Роднянский, Ксения Собчак.

Алла Борисовна! Я вас всегда любила! И благодарна, что в моей жизни были ваши песни, с которыми я влюблялась и расставалась, горевала и веселилась… Спасибо, что вы — честный и порядочный человек, а не просто "гениальная певица" ❤️ Ксения Собчак Телеведущая

Спасибо, дорогая, любимая Алла Борисовна Светлана Лобода Певица

Вера Брежнева же разместила цитату из песни самой Пугачёвой "Женщина, которая поёт", сопроводив сердечком: "Дай знать мне, где друзья, а где враги, И от морщин меня убереги, Не дай пресытиться любимым делом, Не дай отяжелеть душой и телом. Мне, мне, Той женщине, которая поёт".

Напомним, 16 сентября Минюст России включил мужа Пугачёвой Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов. Согласно информации ведомства, комик занимается политической деятельностью и получает доходы с Украины. При этом сам телеведущий назвал повод для внесения в список надуманным и заявил, что действительно когда-то получал деньги с Украины, однако было это около 10 лет назад.