Ивлеева и Элджей так страстно поцеловались на концерте, что все поверили в воссоединение

Год назад телеведущая Анастасия Ивлеева и хип-хоп-исполнитель Алексей Узенюк, более известный как Элджей, объявили о разводе, причём со свадьбы прошло около двух лет. Блогерша и музыкант остались в хороших отношениях, но настолько близких, что поползли слухи о воссоединении парочки. Фанаты гадали: можно ли войти дважды в одну реку? Ивлеева и Элджей слишком много времени проводили вместе, но никак не реагировали на догадки поклонников. А теперь оба дали ясно понять: между ними что-то большее, чем просто дружба.