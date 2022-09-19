Ивлеева и Элджей так страстно поцеловались на концерте, что все поверили в воссоединение
Год назад телеведущая Анастасия Ивлеева и хип-хоп-исполнитель Алексей Узенюк, более известный как Элджей, объявили о разводе, причём со свадьбы прошло около двух лет. Блогерша и музыкант остались в хороших отношениях, но настолько близких, что поползли слухи о воссоединении парочки. Фанаты гадали: можно ли войти дважды в одну реку? Ивлеева и Элджей слишком много времени проводили вместе, но никак не реагировали на догадки поклонников. А теперь оба дали ясно понять: между ними что-то большее, чем просто дружба.
На концерте в одном из московских клубов Узенюк исполнил трек "360" — и посвятил его Насте. Та к концу композиции выскочила на сцену, снимая происходящее на телефон. "Ты мой любимый блогер, получается", — обратился Элджей к бывшей. А после они обнялись и начали целоваться взасос. "Ты понимаешь, что ты забираешь всё внимание, всю мою аудиторию? Любовь? Любовь такая... Я сам так и не разобрался, что это такое, но это прекрасное чувство", — признался Узенюк.
Разведённые Настя Ивлеева и Элджей страстно поцеловались на сцене прямо во время концерта. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / luttsev.ruslan
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