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20 сентября, 04:48

Пентагон дал прогноз на отправку Киеву истребителей F-16

Командующий ВВС США в Европе Хекер: Киев может получить истребители F-16 через два-три года

Украина получит американские истребители F-16 через два-три года, если политическое решение об их поставке Киеву будет принято. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.

Он сообщил, что Запад начинает размышлять больше в долгосрочной перспективе, строя планы дальнейшего оказания Киеву военной помощи. Генерал допустил, что боевые действия на Украине, "вероятно, будут продолжаться годы, а не месяцы". Об этом пишет Politico, излагая выступление Хекера на конференции, организованной Ассоциацией военно-воздушных и космических сил Штатов.

В ВВС Украины признали, что получить от США истребители невозможно

В ВВС Украины признали, что получить от США истребители невозможно

Хекер полагает, что истребители F-16 не смогли бы прибыть на Украину в течение двух-трёх лет после выработки любого политического решения об их отправке Киеву, — это связано с вопросами подготовки пилотов и логистикой. По мнению американского военачальника, у Киева и без того за счёт поставок оружия Западом есть всё необходимое, "чтобы выжить и сражаться, не превращая происходящее в третью мировую войну".

Хекер признал, что официальный Вашингтон передаёт Киеву разведывательную информацию оперативного характера, в частности ту, которая касается российских военных складов на территории Украины. Сам он при этом заверил, что Соединённые Штаты выбором таких целей не занимаются.

США и союзники обсуждают вопрос поставок Киеву систем ПВО и истребителей

США и союзники обсуждают вопрос поставок Киеву систем ПВО и истребителей

Ранее Лайф писал, что советник министра обороны Украины Юрий Сак раскритиковал "старые и ненужные" американские штурмовики A-10 Warthog. Он заявил, что его стране требуются гораздо более современные самолёты. По его словам, Киев нуждается в истребителях F-16.

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ТАСС / AP / Petr David Josek

Иван Косицын

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