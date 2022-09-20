Пентагон дал прогноз на отправку Киеву истребителей F-16
Командующий ВВС США в Европе Хекер: Киев может получить истребители F-16 через два-три года
Украина получит американские истребители F-16 через два-три года, если политическое решение об их поставке Киеву будет принято. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.
Он сообщил, что Запад начинает размышлять больше в долгосрочной перспективе, строя планы дальнейшего оказания Киеву военной помощи. Генерал допустил, что боевые действия на Украине, "вероятно, будут продолжаться годы, а не месяцы". Об этом пишет Politico, излагая выступление Хекера на конференции, организованной Ассоциацией военно-воздушных и космических сил Штатов.
Хекер полагает, что истребители F-16 не смогли бы прибыть на Украину в течение двух-трёх лет после выработки любого политического решения об их отправке Киеву, — это связано с вопросами подготовки пилотов и логистикой. По мнению американского военачальника, у Киева и без того за счёт поставок оружия Западом есть всё необходимое, "чтобы выжить и сражаться, не превращая происходящее в третью мировую войну".
Хекер признал, что официальный Вашингтон передаёт Киеву разведывательную информацию оперативного характера, в частности ту, которая касается российских военных складов на территории Украины. Сам он при этом заверил, что Соединённые Штаты выбором таких целей не занимаются.
Ранее Лайф писал, что советник министра обороны Украины Юрий Сак раскритиковал "старые и ненужные" американские штурмовики A-10 Warthog. Он заявил, что его стране требуются гораздо более современные самолёты. По его словам, Киев нуждается в истребителях F-16.
ТАСС / AP / Petr David Josek