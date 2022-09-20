В ходе СВО снайперы поразили из винтовки "Сумрак" ключевые цели

На Украине в ходе военной спецоперации снайперы союзных сил уничтожили несколько десятков высокоприоритетных целей из сверхдальнобойных винтовок SVLK-14S "Сумрак". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на компанию-разработчик Lobaev Arms.

"На сегодняшний день винтовки Lobaev Arms, которые применяются союзными силами в специальной военной операции, показывают высокую результативность. В частности, из SVLK-14S "Сумрак" уже уничтожены десятки высокоприоритетных целей, несмотря на ограниченное количество этих винтовок на передовой", — приводит агентство текст сообщения компании.

В ходе спецоперации снайперские подразделения применяют совместно несколько моделей винтовок Lobaev Arms. Так, вместе с "Сумраком" используются TSVL-8 M1 "Сталинград" под патроны .338 LM / .300 WM или DXL-5 "Опустошитель" с патроном .50 BMG (12,7 х 99 мм образца НАТО).

Тактика применения винтовок в паре базируется на передовом зарубежном опыте, пояснили в компании. Он был переосмыслен с учётом специфики и характера боевых действий в ходе спецоперации.