PepsiCo перестала выпускать Pepsi, 7UP, Mountain Dew и Mirinda в России

Корпорация PepsiCo полностью остановила производство напитков Pepsi, 7UP, Mountain Dew и Mirinda в России из-за дефицита сырья, пишет Reuters со ссылкой на представителя компании. Американский гигант заявлял о приостановке выпуска и продажи продукции ещё весной, но журналисты агентства нашли на полках в десятках столичных точек розничной торговли сравнительно недавно изготовленные напитки.

"Все запасы концентратов в России впоследствии были исчерпаны, и производство прекращено", — уточнил представитель компании и подчеркнул, что это согласуется с заявлением, которое было сделано в марте 2022 года.