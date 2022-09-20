PepsiCo перестала выпускать Pepsi, 7UP, Mountain Dew и Mirinda в России
Reuters: PepsiCo остановила производство Pepsi, 7UP, Mountain Dew и Mirinda в России
Корпорация PepsiCo полностью остановила производство напитков Pepsi, 7UP, Mountain Dew и Mirinda в России из-за дефицита сырья, пишет Reuters со ссылкой на представителя компании. Американский гигант заявлял о приостановке выпуска и продажи продукции ещё весной, но журналисты агентства нашли на полках в десятках столичных точек розничной торговли сравнительно недавно изготовленные напитки.
"Все запасы концентратов в России впоследствии были исчерпаны, и производство прекращено", — уточнил представитель компании и подчеркнул, что это согласуется с заявлением, которое было сделано в марте 2022 года.
Ранее Лайф писал, что Coca Cola и PepsiCo хотят переименовать около 600 тысяч своих фирменных холодильников в РФ. Так, Coca Cola хочет лишить своего имени 400 тысяч аппаратов, а PepsiCo — 200 тысяч.