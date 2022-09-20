"Трактор" отказался от побеждавшего в Кубке Гагарина голкипера

Челябинский "Трактор" поместил вратаря Эмиля Гарипова в список отказов. Об этом сообщает пресс-служба клуба КХЛ.

Согласно регламенту, в течение 48 часов любая команда лиги может забрать Гарипова себе. При этом "Трактор" не получит за 31-летнего спортсмена никакой компенсации.

В нынешнем сезоне Гарипов провёл за челябинский клуб два матча, в каждом из них потерпев поражение. Из 27 бросков по своим воротам он отразил лишь 21.