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20 сентября, 10:42

Дума признала мобилизацию и военное положение отягчающими обстоятельствами преступлений

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который закрепляет в качестве отягчающих обстоятельств периоды мобилизации, военного положения и военного времени при совершении преступления.

Таким образом ГД поддержала изменения в ст. 63 Уголовного кодекса РФ ("Обстоятельства, отягчающие наказание"). Согласно существующим нормам, к таковым относятся условия вооружённого конфликта или военных действий. В случае принятия новых поправок периоды мобилизации, военного положения или военного времени также войдут в этот список.

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Также ранее группа депутатов и сенаторы внесли в Госдуму поправки, согласно которым в УК РФ предлагается ввести понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время", а также утвердить новые статьи "Добровольная сдача в плен" и "Мародёрство".

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LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми
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