Дума признала мобилизацию и военное положение отягчающими обстоятельствами преступлений
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который закрепляет в качестве отягчающих обстоятельств периоды мобилизации, военного положения и военного времени при совершении преступления.
Таким образом ГД поддержала изменения в ст. 63 Уголовного кодекса РФ ("Обстоятельства, отягчающие наказание"). Согласно существующим нормам, к таковым относятся условия вооружённого конфликта или военных действий. В случае принятия новых поправок периоды мобилизации, военного положения или военного времени также войдут в этот список.
Также ранее группа депутатов и сенаторы внесли в Госдуму поправки, согласно которым в УК РФ предлагается ввести понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время", а также утвердить новые статьи "Добровольная сдача в плен" и "Мародёрство".
LIFE / Павел Баранов