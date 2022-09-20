Дума признала мобилизацию и военное положение отягчающими обстоятельствами преступлений

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который закрепляет в качестве отягчающих обстоятельств периоды мобилизации, военного положения и военного времени при совершении преступления.

Таким образом ГД поддержала изменения в ст. 63 Уголовного кодекса РФ ("Обстоятельства, отягчающие наказание"). Согласно существующим нормам, к таковым относятся условия вооружённого конфликта или военных действий. В случае принятия новых поправок периоды мобилизации, военного положения или военного времени также войдут в этот список.