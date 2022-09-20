Госдума сразу во втором и третьем чтении одобрила законопроект, согласно которому добровольная сдача в плен будет наказываться лишением свободы на срок до 10 лет. Об этом говорится в сообщении, размещённом во вторник на сайте нижней палаты. На данный момент за это преступление предусмотрено наказание на срок до семи лет. В документе есть важная оговорка о возможности избежать сурового тюремного срока.

"Военнослужащий, впервые совершивший преступление, предусмотренное настоящей статьёй, может быть освобождён от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений", — гласит текст законопроекта.

За уничтожение военного имущества в военное время по неосторожности также вводится наказание в виде тюремного заключения на срок до пяти лет.