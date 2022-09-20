Добровольная сдача в плен будет наказываться лишением свободы на срок до 10 лет
Госдума сразу в двух чтениях приняла закон о 10 годах лишения свободы за добровольную сдачу в плен
Госдума сразу во втором и третьем чтении одобрила законопроект, согласно которому добровольная сдача в плен будет наказываться лишением свободы на срок до 10 лет. Об этом говорится в сообщении, размещённом во вторник на сайте нижней палаты. На данный момент за это преступление предусмотрено наказание на срок до семи лет. В документе есть важная оговорка о возможности избежать сурового тюремного срока.
"Военнослужащий, впервые совершивший преступление, предусмотренное настоящей статьёй, может быть освобождён от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений", — гласит текст законопроекта.
За уничтожение военного имущества в военное время по неосторожности также вводится наказание в виде тюремного заключения на срок до пяти лет.
Ранее сообщалось, что группа депутатов и сенаторы внесли в Госдуму поправки, согласно которым в УК РФ предлагается ввести понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время", а также ввести новые статьи "Добровольная сдача в плен" и "Мародёрство". Уже сегодня пакет поправок был одобрен нижней палатой, а завтра документы рассмотрят в Совфеде.
LIFE / Павел Баранов