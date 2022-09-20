Тимченко в 11-й раз избран председателем совета директоров КХЛ

Геннадий Тимченко в очередной раз переизбран председателем совета директоров КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Общее собрание участников КХЛ проходит в Москве. Тимченко, который возглавляет совет директоров с 2012 года, был переизбран единогласно.

Также в ходе общего собрания участников КХЛ был утверждён новый состав совета директоров лиги. Были исключены представители финского "Йокерита" и рижского "Динамо" Яри Курри и Юрис Савицкис. Эти клубы в нынешнем сезоне не играют в КХЛ.