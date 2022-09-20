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20 сентября, 10:31

Тимченко в 11-й раз избран председателем совета директоров КХЛ

Геннадий Тимченко в очередной раз переизбран председателем совета директоров КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Общее собрание участников КХЛ проходит в Москве. Тимченко, который возглавляет совет директоров с 2012 года, был переизбран единогласно.

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Также в ходе общего собрания участников КХЛ был утверждён новый состав совета директоров лиги. Были исключены представители финского "Йокерита" и рижского "Динамо" Яри Курри и Юрис Савицкис. Эти клубы в нынешнем сезоне не играют в КХЛ.

В новый состав совета директоров лиги входят 20 человек: Геннадий Тимченко, Алексей Морозов, Валерий Каменский, Игорь Есмантович, Аркадий Ротенберг, Роман Ротенберг, Александр Медведев, Сергей Сушко, Кирилл Фастовский, Сергей Батехин, Алексей Анисимов, Олег Усачёв, Борис Король, Александр Крылов, Дмитрий Курбатов, Сергей Ласьков, Наиль Маганов, Виталий Прохоров, Виктор Рашников и Александр Гуськов.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency / Sefa Karacan

Роман Фейгин
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