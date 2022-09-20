Депутаты и сенаторы предложили ввести в УК РФ понятие "мобилизация" и "военное время"

Группа депутатов и сенаторы внесли в Госдуму поправки, согласно которым в УК РФ предлагается ввести понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время", а также ввести новые статьи "Добровольная сдача в плен" и "Мародёрство".

Так, в пункте "л" части 1 статьи 63 слова "в условиях вооружённого конфликта или военных действий" заменить словами "в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооружённого конфликта или ведения боевых действий".

Что касается новых статей УК, то за добровольную сдачу в плен (статья 352.1) предлагается ввести наказание от трёх до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены, за мародёрство (статья 356.1) — до 15 лет. Кроме того, вводятся статьи о неисполнении гособоронзаказа и нарушении условий госконтракта.

Также в период мобилизации и военного положения предлагается наказывать строже за самовольное оставление части — до 10 лет колонии. При этом за неисполнение приказа начальника в этих же условиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трёх лет.