Ковид стал всё больше напоминать ОРВИ

Ковид стал протекать практически как ОРВИ: насморк, заложенность в носу, першение в горле, сухой кашель, а также повышение температуры и озноб. Об этом рассказал телеканалу "Санкт-Петербург" главврач инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев.

Он подчеркнул, что с наступлением осени участились случаи, когда коронавирус сопровождается пневмонией. Летом число таких пациентов резко снизилось, но в последнее время вновь начало расти.

"В последнюю неделю увеличилось количество пациентов, поступающих с поражением лёгких на уровне КТ-2, КТ-3. В августе, в июле мы таких пациентов практически не видели, сейчас они пошли", — пояснил Гусев.