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20 сентября, 09:27

Ковид стал всё больше напоминать ОРВИ

Главврач Гусев заявил, что течение коронавируса стало похоже на ОРВИ

Ковид стал протекать практически как ОРВИ: насморк, заложенность в носу, першение в горле, сухой кашель, а также повышение температуры и озноб. Об этом рассказал телеканалу "Санкт-Петербург" главврач инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев.

Он подчеркнул, что с наступлением осени участились случаи, когда коронавирус сопровождается пневмонией. Летом число таких пациентов резко снизилось, но в последнее время вновь начало расти.

"В последнюю неделю увеличилось количество пациентов, поступающих с поражением лёгких на уровне КТ-2, КТ-3. В августе, в июле мы таких пациентов практически не видели, сейчас они пошли", пояснил Гусев.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что российские вакцины против новой коронавирусной инфекции не менее эффективны и от нового штамма. Она напомнила, что прививочная кампания против ковида в стране по-прежнему продолжается.

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Татьяна Миссуми
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