Ковид стал всё больше напоминать ОРВИ
Главврач Гусев заявил, что течение коронавируса стало похоже на ОРВИ
Ковид стал протекать практически как ОРВИ: насморк, заложенность в носу, першение в горле, сухой кашель, а также повышение температуры и озноб. Об этом рассказал телеканалу "Санкт-Петербург" главврач инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев.
Он подчеркнул, что с наступлением осени участились случаи, когда коронавирус сопровождается пневмонией. Летом число таких пациентов резко снизилось, но в последнее время вновь начало расти.
"В последнюю неделю увеличилось количество пациентов, поступающих с поражением лёгких на уровне КТ-2, КТ-3. В августе, в июле мы таких пациентов практически не видели, сейчас они пошли", — пояснил Гусев.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что российские вакцины против новой коронавирусной инфекции не менее эффективны и от нового штамма. Она напомнила, что прививочная кампания против ковида в стране по-прежнему продолжается.
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