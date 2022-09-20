5 грехов, которые категорически нельзя прощать мужчинам, иначе жизнь станет адом

Что прощать мужчине, а что нет, каждая женщина определяет сама. Ситуации бывают разные. Нередко выяснение отношений происходит на повышенных тонах, а атмосфера накалена до предела. Однако грехи парней, о которых сейчас пойдёт речь, либо заведут отношения в тупик, либо в абьюз. Закрывая глаза на такие мужские привычки, женщина может остаться с разбитым сердцем и поломанной жизнью.

5. Когда мужчина изменяет

Не стоит прощать, если мужчина изменил, ведь никто не даст гарантий, что за мольбами о пощаде не последует ещё один поход налево. Фото © Shutterstock

Ни мужчинам, ни женщинам продолжать отношения со второй половинкой, которая сходила налево, не хочется. Оправиться от такого предательства слишком тяжело и больно. К тому же, если мужчина единожды решился на измену, нет абсолютно никаких гарантий, что за просьбами о пощаде не последует ещё один адюльтер. Конечно, прощать измену или нет, решать партнёру, которого предали. Напомним лишь, что вернуть былое доверие и искренность, как и жизнь без страха измены, не получится.

4. Когда мужчина унижает женщину, особенно при посторонних

Не стоит прощать, если мужчина постоянно оскорбляет вас, в особенности если это происходит прилюдно. Фото © Shutterstock

Если парень в присутствии знакомых или не очень людей сыпет оскорблениями в адрес девушки, разве такого человека можно назвать любящим? Обзывательства и унижения, сказанные якобы в шутку, должны насторожить женщину. Если мужчина позволяет себе прилюдно унижать избранницу, вывод тут наклёвывается только один: даме стоит бежать из отношений, сверкая пятками.

3. Когда мужчина жестоко обращается с детьми

Не стоит прощать мужчине жестокое обращение с детьми. Фото © Shutterstock

Если на многое (да практически на всё) женщина способна закрыть глаза, потеряв гордость и утратив остатки самооценки, то допустить жестокое обращение мужчины с ребёнком она не должна. Выбор роли жертвы мог быть сделан под давлением или путём ловких мужских манипуляций, когда женщина проигнорировала все опасные звоночки в поведении партнёра. Но даже если и так, ребёнок не должен расти в атмосфере насилия и страха, он защитить себя от нападок взрослого не может. Если мужчина тиранит сына или дочь, следует предпринять самые серьёзные меры.

2. Когда мужчина поднял на женщину руку

Не стоит прощать, если мужчина ударил женщину. Фото © Shutterstock

Психически здоровый, осознанный мужчина никогда не решает конфликты с любимой женщиной с помощью силы. Рукоприкладство несёт в себе не только моральное унижение, но и может напрямую угрожать здоровью и даже жизни хрупкой девушки. Многие из представительниц прекрасного пола наивно полагают, что, если простят одну такую ошибку кавалеру, тот исправится. Но обычно бывает наоборот: не увидев отпора, мужчина из раза в раз станет повторять такие "наказания".

1. Когда мужчина скатился в опасную зависимость

Не стоит прощать, если мужчина скатился в опасную зависимость. Фото © Shutterstock