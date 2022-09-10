6 вещей, о которых каждый мужчина врал хотя бы раз в жизни

Ни для кого не секрет, что к обману и лжи в определённые моменты прибегают абсолютно все. Но есть определённые вещи, о которых врут только женщины, а есть и исключительно мужская ложь. Какие намерения и желания парни оставляют в тайне, прикрываясь, на первый взгляд, безобидным обманом?

6. Мужчина врал, когда говорил, что слишком занят

Мужчина врал, когда говорил, что слишком занят для женщины. Фото © Shutterstock

Чаще всего фразы по типу "Я сейчас так занят, что не успеваю прийти/позвонить/сказать" — ложь мужчины об истинных намерениях. Словами женщину хотят заставить поверить, что партнёр думал про неё, но вот незадача — совершенно не успевал уделить внимание из-за дел. Чаще всего представитель сильного пола скрывает за подобными фразами намерение сохранить с дамой хорошие отношения, но сделать паузу. Вроде как показывает заинтересованность, при этом развлекается с другими. Другими словами, намеренно держит женщину в подвешенном состоянии — как запасной вариант.

5. Парень обманывал, когда говорил, что свободен и ни с кем не встречается

Иногда мужчинам очень хочется пофлиртовать, из-за этого они врут про свой статус. Фото © Shutterstock

Иногда мужчинам очень хочется пофлиртовать. Но, зная прекрасно отношение женщин к общению с несвободными кавалерами, они соврут, сказав, что никем сейчас их сердца не заняты. Не всегда подобное общение на стороне может закончиться мужской изменой. Иногда парню просто хочется убедиться, что для противоположного пола он остался всё таким же интересным и привлекательным, несмотря на наличие жены и детей, к примеру. Но в то же время мужчины часто врут про отсутствие партнёрши, желая найти только одно — секс без обязательств и отношений.

4. Мужчина соврал о размере члена

Это классическая история. Точно так же, как женщины врут про вес, преуменьшая его, так и мужчины обманывают потенциальных партнёрш, немного завышая параметры. В этом нет ничего катастрофичного, когда в реальности ложь не так уж и заметна. Но вот если мужчина активно хвастается, что половой гигант и все его дамы были максимально удовлетворены, скорее всего, у человека есть сексуальный комплекс, травма или давно не было близости.

3. Мужчина врал, когда говорил, что только с вами захотел серьёзных отношений

Мужчина может обманывать женщину, говоря ей о серьёзности намерений. Фото © Shutterstock

Ну как же. Со всеми девушками просто валял дурака и пользовался, но именно с вами вдруг остепенился и решил встать на путь исправления, начав серьёзные отношения. Конечно, мужчина обманывает и лжёт, когда говорит подобное. Это самая обычная манипуляция и введение в заблуждение. Он просто хочет, чтобы женщина чувствовала себя особенной, чтобы лучше поддавалась его влиянию. Если парень настроен серьёзно, а не играет в любовь, ничего подобного говорить не будет. А сделает так, чтобы вы по его действиям поняли серьёзность намерений.

2. Парень соврал о том, почему не смог перезвонить или написать СМС

Мужчина всегда будет врать, почему же он так и не смог сдержать своё слово и позвонить. Фото © Shutterstock

Найдётся тысяча отговорок и причин, почему же он так и не смог сдержать слово и позвонить или написать вам. Мужчина будет врать до конца, лишь бы найти убедительный повод. Хотя на самом деле причина его бездействия проста: просто не захотел. До конца не был заинтересован или понял, что в конкретной партнёрше не слишком нуждается, поэтому исчез с радаров первым. Но при случайной встрече парень постарается солгать так, чтобы не задеть и не обидеть девушку.

1. Парень врал, когда говорил, что с ним всё в порядке

Мужчины часто врут, когда говорят, что с ними всё в порядке. Фото © Freepik