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20 сентября, 08:14

В России за сутки выявили 46 474 случая заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 46 474 случая заражения коронавирусом, умерло 98 заболевших. Об этом свидетельствует статистика федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

"Госпитализирован 4651 человек, на 126,4% больше по сравнению с 19 сентября. Выписано в связи с выздоровлением 52 194 человека, на 35,2% больше по сравнению с 19 сентября. Выявлено 46 474 новых случая CoViD-19. Подтверждено 98 летальных исходов", — уточнили в штабе.

В России за сутки выявили менее 50 тысяч новых случаев ковида

В России за сутки выявили менее 50 тысяч новых случаев ковида

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила об эффективности российских вакцин против новой коронавирусной инфекции при всех штаммах. Она напомнила, что прививочная кампания против ковида в стране по-прежнему продолжается.

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Shutterstock

Андрей Бражников
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