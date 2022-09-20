В России за сутки выявили 46 474 случая заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 46 474 случая заражения коронавирусом, умерло 98 заболевших. Об этом свидетельствует статистика федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

"Госпитализирован 4651 человек, на 126,4% больше по сравнению с 19 сентября. Выписано в связи с выздоровлением 52 194 человека, на 35,2% больше по сравнению с 19 сентября. Выявлено 46 474 новых случая CoViD-19. Подтверждено 98 летальных исходов", — уточнили в штабе.