В России за сутки выявили 46 474 случая заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 46 474 случая заражения коронавирусом, умерло 98 заболевших. Об этом свидетельствует статистика федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.
"Госпитализирован 4651 человек, на 126,4% больше по сравнению с 19 сентября. Выписано в связи с выздоровлением 52 194 человека, на 35,2% больше по сравнению с 19 сентября. Выявлено 46 474 новых случая CoViD-19. Подтверждено 98 летальных исходов", — уточнили в штабе.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила об эффективности российских вакцин против новой коронавирусной инфекции при всех штаммах. Она напомнила, что прививочная кампания против ковида в стране по-прежнему продолжается.
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