Глава МИД Китая предрёк миру катастрофу в случае "новой холодной войны" между КНР и США
Глава МИД КНР Ван И предостерёг США от начала "новой холодной войны" в ходе встречи с американским экс-госсекретарём Генри Киссинджером. По оценке министра, дальнейшее ухудшение отношений двух держав может обернуться плачевными последствиями для всего мира.
"Начало "новой холодной войны" между Китаем и США станет катастрофой не только для КНР и США, но и для всего мира. США должны вернуться к рациональной и прагматичной политике в отношении Китая, вернуться в правильное русло трёх совместных китайско-американских коммюнике, защищать политическую основу китайско-американских отношений", — подчеркнул Ван И.
По мнению главы китайского внешнеполитического ведомства, США ошибочно рассматривают КНР в качестве главного конкурента, что является неуважением к истории и самим себе.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская армия вступится за Тайвань, если Китай введёт войска на мятежный остров. Несмотря на это, по словам американского лидера, США не поддерживают независимость Тайваня.
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