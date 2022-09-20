Глава МИД Китая предрёк миру катастрофу в случае "новой холодной войны" между КНР и США

Глава МИД КНР Ван И предостерёг США от начала "новой холодной войны" в ходе встречи с американским экс-госсекретарём Генри Киссинджером. По оценке министра, дальнейшее ухудшение отношений двух держав может обернуться плачевными последствиями для всего мира.

"Начало "новой холодной войны" между Китаем и США станет катастрофой не только для КНР и США, но и для всего мира. США должны вернуться к рациональной и прагматичной политике в отношении Китая, вернуться в правильное русло трёх совместных китайско-американских коммюнике, защищать политическую основу китайско-американских отношений", — подчеркнул Ван И.