Общественная палата ДНР предложит электронное голосование на референдуме

Общественная палата Донецкой Народной Республики выступит с предложением провести на некоторых территориях республики электронное голосование по вопросу вхождения в состав РФ. Об этом сообщает Мининформации ДНР со ссылкой на главу ОП Александра Кофмана.

"ОП ДНР выступит с инициативой проведения электронного голосования на референдуме для ряда территорий. Сложностей с проведением референдума в воинских частях в ДНР не будет", — уточнили в ведомстве.