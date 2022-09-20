Общественная палата ДНР предложит электронное голосование на референдуме
Общественная палата Донецкой Народной Республики выступит с предложением провести на некоторых территориях республики электронное голосование по вопросу вхождения в состав РФ. Об этом сообщает Мининформации ДНР со ссылкой на главу ОП Александра Кофмана.
"ОП ДНР выступит с инициативой проведения электронного голосования на референдуме для ряда территорий. Сложностей с проведением референдума в воинских частях в ДНР не будет", — уточнили в ведомстве.
Как подчеркнул Кофман, для проведения референдумов для жителей Донбасса уже всё готово, в том числе по линии ЦИК.
Вчера Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о вхождении региона в состав РФ. По словам общественников, такой шаг поможет обезопасить жителей республики от враждебных действий Киева. Позже с аналогичным призывом Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету.
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