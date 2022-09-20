Два штурмбата ВСУ пошли в атаку у Красного Лимана и отступили из-за больших потерь

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в эфире телеканала "Соловьёв Live" об очередной попытке ВСУ атаковать позиции союзных войск на Краснолиманском направлении. Так, в этот раз бойцы двух штурмбатов 95-й бригады активизировались в районе населённых пунктов Коровий Яр, Новосёловка и Дробышево. По словам главы республики, атака не увенчалась успехом.