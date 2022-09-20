Два штурмбата ВСУ пошли в атаку у Красного Лимана и отступили из-за больших потерь
Глава ДНР Пушилин сообщил об отражении атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в эфире телеканала "Соловьёв Live" об очередной попытке ВСУ атаковать позиции союзных войск на Краснолиманском направлении. Так, в этот раз бойцы двух штурмбатов 95-й бригады активизировались в районе населённых пунктов Коровий Яр, Новосёловка и Дробышево. По словам главы республики, атака не увенчалась успехом.
"Атака отбита, противник понёс достаточно существенные потери", — заявил политик.
Ранее Лайф сообщал, что украинские десантники пытались форсировать Днепр и высадиться в районе Каменки-Днепровской в Запорожской области, однако потерпели неудачу. Вскоре после этого ВСУ повторили попытку, но она снова провалилась. По мнению властей региона, таким образом бойцы киевского режима пытаются прощупать слабые места обороны для возможной попытки захвата Запорожской АЭС.
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