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Опубликовано 20 сентября 2022, 07:47

Минобороны показало подготовку и работу экипажей Су-34 с высокоточными ракетами Х-29Т

Экипажи Су-34 выполняют задачи по уничтожению наземных объектов противника и средств ПВО с помощью высокоточных управляемых ракет, таких как Х-29Т. Минобороны РФ опубликовало кадры подготовки истребителей к боевым вылетам.

Работа экипажей Су-34 с высокоточными ракетами. Видео © t.me / Минобороны РФ

"Высокоточное оружие, которое позволяет с больших дальностей выполнить боевую задачу с использованием различных прицельных систем. Сейчас вот представлена ракета Х-29Т. При выполнении крайней задачи — это было поражение опорного пункта, который находился в лесу. При выполнении этой задачи было штурманом выполнено прицеливание, распознавание цели и её поражение", рассказал замкомандира авиационной эскадрильи Антон.

Данная ракета помогает на дальности до 30 километров распознавать и прицеливаться по контрастным целям с использованием телевизионной головки самонаведения, добавил военный. На кадрах показано, как экипаж проводит предполётную подготовку, после чего самолёт уходит на боевое задание. Пилот подчеркнул, что ракеты также применяются для уничтожения ангаров и мест дислокации ВСУ.

Спецназ снял на видео атаку на опорный пункт ВСУ
Спецназ снял на видео атаку на опорный пункт ВСУ

Накануне Минобороны России показало видео боевой работы экипажей ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28, которые уничтожают живую силу и технику ВСУ. Российские лётчики совершают вылеты в составе смешанных боевых пар, таким образом увеличивая ударный потенциал. А особая тактика позволяет им становиться невидимыми для ВСУ.

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Татьяна Миссуми
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