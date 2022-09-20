Минобороны показало подготовку и работу экипажей Су-34 с высокоточными ракетами Х-29Т
Экипажи Су-34 выполняют задачи по уничтожению наземных объектов противника и средств ПВО с помощью высокоточных управляемых ракет, таких как Х-29Т. Минобороны РФ опубликовало кадры подготовки истребителей к боевым вылетам.
Работа экипажей Су-34 с высокоточными ракетами. Видео © t.me / Минобороны РФ
"Высокоточное оружие, которое позволяет с больших дальностей выполнить боевую задачу с использованием различных прицельных систем. Сейчас вот представлена ракета Х-29Т. При выполнении крайней задачи — это было поражение опорного пункта, который находился в лесу. При выполнении этой задачи было штурманом выполнено прицеливание, распознавание цели и её поражение", — рассказал замкомандира авиационной эскадрильи Антон.
Данная ракета помогает на дальности до 30 километров распознавать и прицеливаться по контрастным целям с использованием телевизионной головки самонаведения, добавил военный. На кадрах показано, как экипаж проводит предполётную подготовку, после чего самолёт уходит на боевое задание. Пилот подчеркнул, что ракеты также применяются для уничтожения ангаров и мест дислокации ВСУ.
Накануне Минобороны России показало видео боевой работы экипажей ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28, которые уничтожают живую силу и технику ВСУ. Российские лётчики совершают вылеты в составе смешанных боевых пар, таким образом увеличивая ударный потенциал. А особая тактика позволяет им становиться невидимыми для ВСУ.