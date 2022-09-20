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Регион
Опубликовано 20 сентября 2022, 05:19
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"Пропавший" глава Николаевской области с мая живёт на два города и находится под "опекой" офицера из США

ТАСС: Главу Николаевской области Кима курирует американский офицер

Губернатор Николаевской области Виталий Ким с мая живёт на два города. По данным представителя силовых структур Херсонской области, украинский чиновник появляется то в Николаеве, то в Одессе, откуда его курирует американский офицер.

"Он живёт на два города: то в Одессе, то в Николаеве. По моим сведениям, и у него, и у Марченко — это командующий ВСУ в данном регионе — в Одессе непосредственно куратор, американский офицер. Поэтому он живёт на два города", — сообщил собеседник ТАСС.

Почему гауляйтер Николаева Виталий Ким сбежал из города
Почему гауляйтер Николаева Виталий Ким сбежал из города

Напомним, ранее подпольщики в подконтрольной Киеву Николаевской области сообщили, что глава местной администрации Виталий Ким сбежал. По их версии, он испугался ракетных ударов со стороны России и сейчас находится в Одессе.

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Александра Вишнякова
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