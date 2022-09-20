Французов возмутили слова журналиста о "страхе" РФ перед Украиной

Французское издание Le Figaro опубликовало статью журналиста Тьерри Волтона, который обвиняет в конфликтах на постсоветском пространстве СССР Россию и "автократические элиты" республик, образовавшихся после его распада.

Волтон утверждает, что "страх" России перед "распространением украинской свободы" стал одной из причин спецоперации на Украине. Публицист также заявил, что, поскольку "российский жандарм" сейчас "очень занят" на Украине, "его бывшие колонии вновь начали выяснять отношения". Эта публикация вызвала негативные отзывы читателей в комментариях.

"Империя не отпускает? Настоящая империя не в России, а в Евросоюзе. И управляется она из Брюсселя госпожой фон дер Ляйен, а также судьями европейских судов и так далее. Они все решают за страны — члены ЕС", — отметил Papang13.

"Это США всюду сеют нестабильность. Они этому научились ещё до своего превращения в супердержаву, когда им понадобилось наводить свои порядки в Южной Америке. А на постсоветском пространстве у них цель такая же, какая была в странах ЕС: сменить руководство каждой страны и поставить у власти своих пуделей. Задача этих пуделей — разорвать связи с Россией и заменить их американским влиянием", — прокомментировал Diogene.

"А по-моему, вы забываете, что Украина была очень лояльной советской республикой. И сегодня множество былых советских начальников советскими цензурными методами искореняют инакомыслие и память о прошлом на Украине. И такие люди там есть во всех эшелонах власти", — написал Steaks-frites.

"Почему опять воспламеняются войны в бывших советских республиках? Потому что [президент США Джо] Байден, видя, что конфликт на Украине и вызванные им санкции не дают желаемого разрушения экономики России, решил поджечь Россию по всему периметру. Он хочет поджечь российские "протектораты" в бывшем СССР", — высказался Curieux.