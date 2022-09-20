Песков не видит перспектив дипломатического урегулирования ситуации на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность урегулирования ситуации на Украине политико-дипломатическим путём. По его словам, в настоящий момент такие перспективы не просматриваются.

"В настоящий момент такие перспективы не просматриваются", — сказал пресс-секретарь президента РФ "Интерфаксу".

Путин: Раз Зеленский не желает вести переговоры с Россией, то и не надо

Путин: Раз Зеленский не желает вести переговоры с Россией, то и не надо

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов к переговорам с Россией о заключении мира. Он отметил, что некоторые страны подталкивают Киев к диалогу по подобию Минского процесса, а сами Минские договорённости назвал "пустой бумажкой".