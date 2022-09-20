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Регион
Опубликовано 20 сентября 2022, 08:08

Песков не видит перспектив дипломатического урегулирования ситуации на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность урегулирования ситуации на Украине политико-дипломатическим путём. По его словам, в настоящий момент такие перспективы не просматриваются.

"В настоящий момент такие перспективы не просматриваются", — сказал пресс-секретарь президента РФ "Интерфаксу".

Путин: Раз Зеленский не желает вести переговоры с Россией, то и не надо
Путин: Раз Зеленский не желает вести переговоры с Россией, то и не надо

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов к переговорам с Россией о заключении мира. Он отметил, что некоторые страны подталкивают Киев к диалогу по подобию Минского процесса, а сами Минские договорённости назвал "пустой бумажкой".

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ТАСС / Сергей Бобылев

Оксана Попова
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