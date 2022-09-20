Защитник "Шахтёра" заявил, что больше поможет Украине на поле, чем с автоматом в руках

Защитник донецкого "Шахтёра" Сергей Кривцов в беседе с ua.tribuna.com признался, что своими действиями на футбольном поле может помочь Украине куда сильнее, чем с автоматом в руках.

"Мы готовы ездить на 1000–2000 километров и тратить время на дорогу, чтобы 2–3 человека узнали, что у нас происходит в стране. Я, к примеру, автомат только в компьютерных играх держал. Думаю, футбольными делами мы для страны сделаем больше", — заявил Кривцов.