Дочь Тутберидзе и её муж не выступят на турнире в США
Фигуристы Дэвис и Смолкин не выступят на турнире в США
Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин не примут участия в турнире Кубок вызова, который пройдёт в США. Об этом фигуристка и дочь тренера Этери Тутберидзе сообщила в соцсетях.
"Мы не участвуем в Challenge Cup", — написала Дэвис.
Ранее Лайф сообщал, что Дэвис и Смолкин стали членами Ассоциации фигурного катания США (USFS). Позднее стало известно, что спортсмены пропустят контрольные прокаты сборной России, которые пройдут в ближайшее выходные, из-за проблем с документами у Смолкина. Сейчас пара находится в США.
ТАСС / Валерий Шарифулин