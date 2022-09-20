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20 сентября, 08:05

Дочь Тутберидзе и её муж не выступят на турнире в США

Фигуристы Дэвис и Смолкин не выступят на турнире в США

Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин не примут участия в турнире Кубок вызова, который пройдёт в США. Об этом фигуристка и дочь тренера Этери Тутберидзе сообщила в соцсетях.

"Мы не участвуем в Challenge Cup", написала Дэвис.

СМИ вновь сообщили о возможном переходе дочери Тутберидзе и её мужа в сборную США

СМИ вновь сообщили о возможном переходе дочери Тутберидзе и её мужа в сборную США

Ранее Лайф сообщал, что Дэвис и Смолкин стали членами Ассоциации фигурного катания США (USFS). Позднее стало известно, что спортсмены пропустят контрольные прокаты сборной России, которые пройдут в ближайшее выходные, из-за проблем с документами у Смолкина. Сейчас пара находится в США.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Шамиль Гаджиев

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