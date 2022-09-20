Дочь Тутберидзе и её муж не выступят на турнире в США

Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин не примут участия в турнире Кубок вызова, который пройдёт в США. Об этом фигуристка и дочь тренера Этери Тутберидзе сообщила в соцсетях.

"Мы не участвуем в Challenge Cup", — написала Дэвис.