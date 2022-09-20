Пушилин назвал референдумы в Донбассе спасительным политическим решением

Проведение референдума в Донбассе является спасительным политическим решением, которое обезопасит жителей региона. Об этом в эфире телеканала "Соловьёв Live" заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Я думаю, здесь референдум очень долгожданный, возможно, это спасительное политическое решение, которое позволит обезопасить жизнь наших гражданских лиц", — сказал он.