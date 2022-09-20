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20 сентября, 07:51

Пушилин назвал референдумы в Донбассе спасительным политическим решением

Проведение референдума в Донбассе является спасительным политическим решением, которое обезопасит жителей региона. Об этом в эфире телеканала "Соловьёв Live" заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Я думаю, здесь референдум очень долгожданный, возможно, это спасительное политическое решение, которое позволит обезопасить жизнь наших гражданских лиц", — сказал он.

В Госдуме назвали сроки проведения референдума по присоединению ЛНР к России

В Госдуме назвали сроки проведения референдума по присоединению ЛНР к России

Вчера Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о вхождении региона в состав РФ. По словам общественников, такой шаг поможет обезопасить жителей республики от враждебных действий Киева. Позже с аналогичным призывом Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Оксана Попова

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