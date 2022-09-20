"Газпром" остановил прокачку газа по "Силе Сибири"
"Газпром" объявил об остановке поставок газа по "Силе Сибири" с 22 по 29 сентября
Российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" объявила о решении остановить поставки по "Силе Сибири" на неделю. Причиной стало проведение плановых работ, уточнили в компании.
"С 22 по 29 сентября на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена", — говорится в телеграм-канале "Газпрома".
В холдинге напомнили, что, согласно договору между "Газпромом" и китайской компанией CNPC, профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: в осенний и весенний периоды.
Кстати, ранее Лайф писал, что "Газпром" и китайская нефтегазовая корпорация CNPC подписали дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по восточному маршруту — газопроводу "Сила Сибири". В частности, стороны договорились перейти на расчёты за поставки газа в Китай в национальных валютах стран — рублях и юанях.