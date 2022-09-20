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20 сентября, 07:43

"Газпром" остановил прокачку газа по "Силе Сибири"

"Газпром" объявил об остановке поставок газа по "Силе Сибири" с 22 по 29 сентября

Российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" объявила о решении остановить поставки по "Силе Сибири" на неделю. Причиной стало проведение плановых работ, уточнили в компании.

"С 22 по 29 сентября на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена", — говорится в телеграм-канале "Газпрома".

В холдинге напомнили, что, согласно договору между "Газпромом" и китайской компанией CNPC, профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: в осенний и весенний периоды.

Стали известны детали соглашения о поставках российского газа Ирану

Стали известны детали соглашения о поставках российского газа Ирану

Кстати, ранее Лайф писал, что "Газпром" и китайская нефтегазовая корпорация CNPC подписали дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по восточному маршруту — газопроводу "Сила Сибири". В частности, стороны договорились перейти на расчёты за поставки газа в Китай в национальных валютах стран — рублях и юанях.

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gazprom.ru

Николь Вербер

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