"Газпром" остановил прокачку газа по "Силе Сибири"

Российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" объявила о решении остановить поставки по "Силе Сибири" на неделю. Причиной стало проведение плановых работ, уточнили в компании.

"С 22 по 29 сентября на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена", — говорится в телеграм-канале "Газпрома".

В холдинге напомнили, что, согласно договору между "Газпромом" и китайской компанией CNPC, профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: в осенний и весенний периоды.