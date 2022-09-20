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20 сентября, 06:01

Стали известны детали соглашения о поставках российского газа Ирану

Fars: Иран ежедневно будет закупать у России девять миллионов кубометров газа

Иран в скором времени начнёт закупать у России газ для собственных и прочих нужд, передаёт агентство Fars со ссылкой на отчёт иранского Министерства нефти.

Согласно его данным, поставки объёмом девять миллионов кубометров газа будут осуществляться через Азербайджан в рамках соглашения между "Газпромом" и Иранской национальной нефтяной компанией. Кроме того, страна планирует покупку шести миллионов кубометров газа ежедневно для своповых поставок в форме СПГ в другие государства, расположенные южнее Ирана.

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А ранее Лайф писал, что Турция и Россия пытаются договориться о дополнительных поставках газа в республику. Так, недавно вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с журналистами заявлял, что, в случае если Анкара обратится за увеличением поставок энергоресурсов, Москва это обеспечит. В настоящее время примерные объёмы экспорта российского топлива в страну составляют около 26 миллиардов кубометров в год.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер

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