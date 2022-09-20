Стали известны детали соглашения о поставках российского газа Ирану

Иран в скором времени начнёт закупать у России газ для собственных и прочих нужд, передаёт агентство Fars со ссылкой на отчёт иранского Министерства нефти.

Согласно его данным, поставки объёмом девять миллионов кубометров газа будут осуществляться через Азербайджан в рамках соглашения между "Газпромом" и Иранской национальной нефтяной компанией. Кроме того, страна планирует покупку шести миллионов кубометров газа ежедневно для своповых поставок в форме СПГ в другие государства, расположенные южнее Ирана.