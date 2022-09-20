Ани Лорак впервые за полгода вышла на связь в соцсетях
Ани Лорак впервые после начала спецоперации прервала молчание в Сети
Украинская певица Ани Лорак впервые после начала специальной военной операции прервала молчание. Она написала откровенный пост в социальной сети "ВКонтакте", где поделилась эмоциями с поклонниками.
"Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Моё сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена — моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души", — подчеркнула артистка.
С февраля этого года певица практически не появлялась на публике и не высказывала позицию относительно происходящей в мире ситуации. За молчание на Лорак обрушился шквал критики в Сети.
Ранее Лайф рассказывал, что Минюст РФ включил телеведущего и комика Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов. Согласно информации ведомства, юморист занимается политической деятельностью и получает доходы с Украины. При этом сам телеведущий назвал повод для внесения в список надуманным и заявил, что действительно когда-то получал оттуда деньги, но это было около десяти лет назад.
ТАСС / Дмитрий Коробейников