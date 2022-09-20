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20 сентября, 05:38

В Дербенте число отравившихся угарным газом в кафе выросло до 16 человек

Количество пострадавших в результате отравления угарным газом в кафе "Якитори" в дагестанском городе Дербенте возросло до 16 человек. Как рассказал в телеграм-канале мэр города Рустамбек Пирмагомедов, их жизни ничего не угрожает.

"На данный момент в центральную городскую больницу поступили 12 взрослых и четверо подростков. Практически все сотрудники заведения. Как сообщают в медучреждении, удалось стабилизировать состояние трёх больных, которые изначально были доставлены в тяжёлом состоянии. Все поступившие находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает", — сказано в сообщении.

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Массовое отравление угарным газом в кафе Дербента произошло накануне. По предварительной информации, причиной отравления могла стать возникшая неисправность одного из агрегатов для приготовления пищи. Лайф публиковал видео с места массового отравления людей.

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LIFE

Оксана Попова

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