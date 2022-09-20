В Дербенте число отравившихся угарным газом в кафе выросло до 16 человек

Количество пострадавших в результате отравления угарным газом в кафе "Якитори" в дагестанском городе Дербенте возросло до 16 человек. Как рассказал в телеграм-канале мэр города Рустамбек Пирмагомедов, их жизни ничего не угрожает.

"На данный момент в центральную городскую больницу поступили 12 взрослых и четверо подростков. Практически все сотрудники заведения. Как сообщают в медучреждении, удалось стабилизировать состояние трёх больных, которые изначально были доставлены в тяжёлом состоянии. Все поступившие находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает", — сказано в сообщении.