Китайский профессор Гао Чжикай поблагодарил Путина за позицию по Тайваню
Китай благодарен президенту России Владимиру Путину за поддержку страны по вопросу Тайваня. Об этом рассказал профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и глобализации Гао Чжикай.
"Перед лицом запугивания со стороны США Путин открыто поддерживает Китай в вопросе Тайваня, поддерживает коренные интересы Китая и является другом Китая, за что весь китайский народ ему очень благодарен", — сказал Гао Чжикай в интервью РИА "Новости".
Профессор считает, что демонстрация такой позиции российского лидера в момент, когда США продвигают законопроект "О политике в отношении Тайваня", ещё больше укрепляет отношения Москвы и Пекина.
А ранее обозреватель National Interest Крис Осборн увидел угрозу для США в динамике взаимодействия армий России и Китая в ходе учений "Восток-2022". В материале с говорящим названием "Китай и Россия готовятся к войне с Америкой?" публицист отмечает, что лица, отвечающие за принятие решений в Пентагоне, сильно обеспокоятся перспективами эффективного обмена данными между войсками двух стран.
ТАСС / Михаил Терещенко