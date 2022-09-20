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20 сентября, 05:15

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Саратове выросло до 18 человек

<p>В Саратове маршрутка протаранила столб. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/saratov24ru/7680" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Саратов 24</a></p>

В Саратове маршрутка протаранила столб. Обложка © t.me / Саратов 24

Количество пострадавших при столкновении маршрутки с фонарным столбом на улице Политехнической в Саратове увеличилось до 18 человек. В их числе — три подростка. Об этом журналистам рассказала начальник пресс-службы регионального главка МВД РФ Анастасия Захарова.

"17 человек госпитализированы. Одной женщине, 1965 года рождения, оказана медицинская помощь, после чего она была отпущена", — сказала Захарова.

В ДТП получили травмы в том числе две 16-летние девушки и одна 17-летняя. Водитель маршрутки был также госпитализирован. Прокуратура и следствие проводят проверки по факту аварии.

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Напомним, вчера в Саратове маршрутное такси № 57 врезалось в опору освещения. ДТП произошло около 17:00 мск на улице Политехнической. Губернатор региона Роман Бусаргин поручил зампреду правительства Олегу Костину взять на личный контроль вопросы оказания медпомощи пострадавшим.

Оксана Попова

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