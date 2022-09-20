Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Саратове выросло до 18 человек
В Саратове маршрутка протаранила столб. Обложка © t.me / Саратов 24
Количество пострадавших при столкновении маршрутки с фонарным столбом на улице Политехнической в Саратове увеличилось до 18 человек. В их числе — три подростка. Об этом журналистам рассказала начальник пресс-службы регионального главка МВД РФ Анастасия Захарова.
"17 человек госпитализированы. Одной женщине, 1965 года рождения, оказана медицинская помощь, после чего она была отпущена", — сказала Захарова.
В ДТП получили травмы в том числе две 16-летние девушки и одна 17-летняя. Водитель маршрутки был также госпитализирован. Прокуратура и следствие проводят проверки по факту аварии.
Напомним, вчера в Саратове маршрутное такси № 57 врезалось в опору освещения. ДТП произошло около 17:00 мск на улице Политехнической. Губернатор региона Роман Бусаргин поручил зампреду правительства Олегу Костину взять на личный контроль вопросы оказания медпомощи пострадавшим.