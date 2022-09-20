Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Саратове выросло до 18 человек

Количество пострадавших при столкновении маршрутки с фонарным столбом на улице Политехнической в Саратове увеличилось до 18 человек. В их числе — три подростка. Об этом журналистам рассказала начальник пресс-службы регионального главка МВД РФ Анастасия Захарова.

"17 человек госпитализированы. Одной женщине, 1965 года рождения, оказана медицинская помощь, после чего она была отпущена", — сказала Захарова.

В ДТП получили травмы в том числе две 16-летние девушки и одна 17-летняя. Водитель маршрутки был также госпитализирован. Прокуратура и следствие проводят проверки по факту аварии.